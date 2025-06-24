İsrail Ordusu İran'dan Gelen Füze Saldırısını Duyurdu

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İsrail ordusu, Trump'ın ateşkes çağrısına rağmen İran'ın ülkeye füze ateşlediğini bildirdi. Savunma Bakanı Katz, saldırıya karşılık verilmesi talimatını verdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini ve 12 gün süren savaşın sona erdiğini duyurmuştu. İsrail hükümetinin de Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiğini açıklamasının ardından ateşkesin yürürlüğe girdi. Ancak, İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, ülkenin kuzeyinde sirenler çaldığını duyurdu. Savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Katz'dan orduya talimat

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da açıklama yaparak İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savundu. Katz, İsrail ordusuna İran'ın ateşkes ihlaline Tahran'ın "kalbindeki" rejim hedeflerine yönelik şiddetli saldırılarla güçlü bir şekilde karşılık verme talimatı verdiğini söyledi. Katz, İran'ın İsrail'e füze fırlatarak ABD Başkanı tarafından ilan edilen ateşkesi açık bir şekilde ihlal etmesi ve İsrail hükümetinin her türlü ihlale güçlü bir şekilde karşılık verme politikası olduğunu söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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