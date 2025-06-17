İsrail Ordusu İran'da Petrol Rafinerisine Saldırdı

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İsrail ordusu, Tahran'da petrol rafinerisinin de bulunduğu çeşitli noktaları hedef aldı. Saldırı sonrası büyük bir patlama meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da petrol rafinerisinin de aralarında bulunduğu çeşitli noktalara saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'a saldırıları 5. günde devam ediyor. İsrail ordusu, başkent Tahran'da petrol rafinerisinin de aralarında bulunduğu farklı noktaları hedef aldı. İran medyası, başkentin kuzeyindeki Andarzgo bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini ve patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli bir yetkili Channel 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran'la 'savaşın' başlamasına 48 kritik saat kaldı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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