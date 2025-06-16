İsrail Ordusu, İran’a Yönelik Geniş Çaplı Saldırıları Açıkladı

İsrail Ordusu, İran’a Yönelik Geniş Çaplı Saldırıları Açıkladı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın silah üretim tesislerine ve karadan karaya füze altyapısına yönelik düzenlenen geniş çaplı saldırıları duyurdu. İran kaynaklı füze tehdidinin devam ettiği uyarısında bulunarak, vatandaşlara korunaklı alanlara yönelmeleri talimatı verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan bölgesel gerginlik artarak devam ederken, İsrail ordusundan İran'ı hedef alan son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin silah üretim kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilen "geniş çaplı saldırı dalgasının" tamamlandığı belirtilerek, "Bugün erken saatlerde İran'ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Bir diğer açıklamada ise, "İsrail Hava Kuvvetleri (IDF) şu anda İran'ın merkezindeki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor" denildi.

İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu

IDF, ayrıca İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurarak, "İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık alanlardan kaçınılması gerekiyor. Alarm verildiğinde korunaklı alana girilmeli ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır" uyarısında bulundu. İç Cephe Komutanlığı'na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, İran saldırıları nedeniyle oluşan hasara dair görüntüler paylaşıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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