İsrail Ordusu, İran'a Yönelik 70'ten Fazla Hava Savunma Füze Bataryasını İmha Etti

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 70'ten fazla hava savunma füze bataryasının imha edildiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 5'inci günde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'ın hava savunma kabiliyetlerine zarar verme ve hava üstünlüğü sağlamak amacıyla 5 saldırı dalgası gerçekleştirdiğini aktardı.

Söz konusu saldırıların başkent Tahran ve İran'ın derinliklerinde yer alan diğer hedeflerin vurulmasını sağladığını ifade eden ordu, saldırılarda İran'ın 70'ten fazla hava savunma füze bataryasının imha edildiğini bildirdi. - TEL AVİV