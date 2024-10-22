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İsrail Ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısını Öldürdüğünü İddia Etti

İsrail Ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısını Öldürdüğünü İddia Etti
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Haşim Safiyuddin'in Beyrut'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü açıkladı. Saldırıda diğer Hizbullah komutanlarının da hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in 4 Ekim'de başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiyeh'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia etti.

Açıklamada, aynı saldırıda Hisbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğü aktarılarak, saldırı sırasında aralarında üst düzey Hizbullah komutanların da bulunduğu 25'ten fazla Hizbullah üyesinin karargahta bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah, Safiyuddin hakkında henüz açıklama yapmadı. Hasan Nasrallah'ın, 27 Eylül'de Dahiyeh'de İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından Haşim Safiyuddin'in adı liderlik için öne çıkıyordu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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