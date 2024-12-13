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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: En az 25 ölü, 40 yaralı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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