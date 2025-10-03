İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İnsani Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son tekne olan Türklerin de bulunduğu Marinette'e baskın düzenledi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son teknede durduruldu. Polonya bandıralı tekneye baskın yapan İsrail ordusu, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 6 kişilik mürettebatı gözaltına aldı.

"Çok sert Türkler var"

Teknenin kaptanı Cameron dün yaptığı açıklamada, teknenin başlangıçta motor arızası yaşadığını ve bu nedenle ana grubun gerisinde kaldığını belirtmişti. Cameron, "Gemide Teknede çok sert Türkler var. Ummanlı bir kadın ve ben varız ve bu yönde devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE