Haberler

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İnsani Yardım Filosu'na Baskın Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki Polonya bandıralı Marinette teknesine baskın düzenleyerek 4 Türk dahil 6 kişilik mürettebatı gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son tekne olan Türklerin de bulunduğu Marinette'e baskın düzenledi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki son teknede durduruldu. Polonya bandıralı tekneye baskın yapan İsrail ordusu, aralarında 4 Türk'ün bulunduğu 6 kişilik mürettebatı gözaltına aldı.

"Çok sert Türkler var"

Teknenin kaptanı Cameron dün yaptığı açıklamada, teknenin başlangıçta motor arızası yaşadığını ve bu nedenle ana grubun gerisinde kaldığını belirtmişti. Cameron, "Gemide Teknede çok sert Türkler var. Ummanlı bir kadın ve ben varız ve bu yönde devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek

Faturalarda yeni dönem: Şehirlere göre değişiklik gösterecek
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.