Haberler

İsrail Ordusu, Gazze Şehri'nde Bir Binayı Daha Yıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde 16 katlı Mekke Kulesi'ni düzenlediği hava saldırısıyla yıktı. Saldırı öncesinde bina tahliye edilmişti. Bu, bölgedeki yıkıcı saldırıların devam ettiğini gösteriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'ndeki çok katlı bir binayı daha yıktı.

İsrail, Gazze Şehri'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde bulunan çok katlı bir binayı daha yıktı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehrin en yüksek binalarından biri olan 16 katlı Mekke Kulesi yerle bir edildi. Saldırı öncesi bina tahliye edildi.

İsrail, 15 Eylül'de ise Gazze Şehri'nin en yüksek binası olarak bilinen 20 katlı Al-Ghafri Kulesi'ni yıkmıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Çocuğunu görmeye giden babaya kadınlar sopa ile saldırdı

Kadınlar bir olup, sopalarla adama saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.