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İsrail Ordusu, Gazze'deki Sivillere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Gazze'deki Sivillere Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı alanlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İsrail, Filistinlilere yönelik katliamlarına yeni yılda da ara vermedi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan yangın ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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