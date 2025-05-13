İsrail Ordusu Gazze'deki Avrupa Hastanesi'ne Saldırı Düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
İsrail, Gazze Şeridi'nde bir hastaneye daha saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa