İsrail Ordusu, Gazze'de Sivillere Saldırdı: 39 Ölü, 220 Yaralı

İsrail Ordusu, Gazze'de Sivillere Saldırdı: 39 Ölü, 220 Yaralı
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İsrail ordusunun El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı. Saldırı, Gazze'de sivillere yönelik devam eden korkunç saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere düzenlediği silahlı saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik korkunç saldırılar düzenliyor. Masum ve silahsız sivilleri hedef alan İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere doğrudan ateş açtı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasının yakınında düzenlenen saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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