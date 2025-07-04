İsrail Ordusu Gazze'de 2 Askerini Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de 2 Askerini Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze'de 19 yaşındaki iki askerinin çatışmalarda öldüğünü açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 883 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de 2 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldürüldüğü bildirildi. 19 yaşındaki Asaf Zamir'in Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada, 19 yaşındaki Yair Eliyahou'nun ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece yaşanan çatışma sırasında öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı ve Hamas ile çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 883 İsrail askeri öldürüldü. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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