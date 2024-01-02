İsrail ordusu Filistin Kızılayı'nın merkezini hedef aldı, 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini iki kez hedef alması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 88. günde devam ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezini bugün 2 kez hedef aldığı bildirildi. Savaş nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun ayrıca Kızılay çevresi ve El-Emel Hastanesi çevresini de hedef aldığı vurgulandı. - HAN YUNUS