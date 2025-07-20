İsrail Ordusu Deir el-Balah'a Kara Harekatı Düzenleyeceğini Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı gerçekleştirileceğini açıklayarak, bölgedeki sivillere tahliye uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurarak, "İsrail ordusu daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişliyor" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentine ilk kez kara harekatı düzenleneceğini duyurdu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Deir el-Balah'taki bazı bölgeler için tahliye uyarısı yayınlandığını açıkladı. Adraee, "Deir el-Balah kentindeki 130, 132-134, 136-139, 2351 sayılı bloklar ve çadırlarda kalan kişilerin dikkatine, IDF daha önce ayak basmadığı bölgelere doğru genişlerken, düşmanlarının bölgedeki imkanlarını ve altyapılarını muazzam bir kuvvetle imha etmeye devam ediyor. Güvenliğiniz için bölgeyi derhal terk edin ve güneydeki El-Mawasi bölgesine hareket edin" dedi.

İsrail'in, Hamas'ın İsrailli esirleri Deir el-Balah bölgesinde tuttuğu düşüncesi nedeniyle bölgeye daha önce saldırı düzenlemekten çekindiği biliniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski CHP'li milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü! Eski milletvekili hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü

12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.