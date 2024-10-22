İsrail Ordusu Beyrut'ta Hastane Çevresine Saldırı Düzenledi: 13 Ölü, 57 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Üniversite Hastanesi çevresine gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu gece saatlerinde başkent Beyrut'taki Jnah bölgesinde Refik Hariri Üniversite Hastanesi çevresini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'i çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının hastanede büyük hasara yol açtığı aktarıldı. - BEYRUT