İsrail Ordusu Batı Şeria'da 3 Günlük Askeri Tatbikat Yapacak
İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin'in Batı Şeria bölgesinde asker tatbikat yapacak. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinde Batı Şeria bölgesinde 3 gün sürecek askeri tatbikat düzenleneceği belirtilerek, "Tatbikat kapsamında bölgede güvenlik güçleri ve araçların yoğun hareketliliği olacak" denildi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa