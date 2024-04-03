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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar 180 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Saldırıda hedef alınan binanın Al Manaema ailesine ait olduğu ve saldırı öncesi uyarı yapılmadığı aktarıldı. Olay yerine sivil savunma ekipleri ve ambulanslar sevk edilirken yaralılar, El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bin 975 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 577 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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