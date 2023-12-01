Üye Girişi
Haberler

İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesinin ardından Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesinin ardından Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşmasının sona ermesiyle İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tekrar başladı. Sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam eden İsrail güçleri, sabah saatlerinde Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Abu Atef Kandil ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Hedef alınan binanın çevresindeki çok sayıda bina da hasar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesiyle başlatılan saldırılarda 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title