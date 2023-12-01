İsrail, Maghazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesinin ardından Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşmasının sona ermesiyle İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tekrar başladı. Sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam eden İsrail güçleri, sabah saatlerinde Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Abu Atef Kandil ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Hedef alınan binanın çevresindeki çok sayıda bina da hasar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde insani aranın sona ermesiyle başlatılan saldırılarda 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. - GAZZE ŞERİDİ