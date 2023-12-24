Üye Girişi
Haberler

İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 70 ölü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

- İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 70 ölü İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.

- İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 70 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title