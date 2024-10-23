Üye Girişi
Haberler

İsrail, Lübnan'ın Tarihi Kenti Tyre'yi Hava Saldırısına Tuttu

İsrail, Lübnan'ın Tarihi Kenti Tyre'yi Hava Saldırısına Tuttu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın tarihi liman kenti Tyre'ye sabah saatlerinde hava saldırısı düzenleyerek, daha önce tahliye emri verdiği bölgeyi hedef aldı. Saldırıda en az 5 kez hedef alındığı bildirildi.

İsrail, Lübnan'da tahliye emri verdiği tarihi liman kenti Tyre'yi vurdu.

Lübnan'ın güneyinde tarihi yapıların bulunduğu Tyre (Sur) kentine sabah saatlerinde tahliye emri veren İsrail ordusu, kente bir süre sonra hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası binaların arasından dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun kenti en az 5 kez hedef aldığı belirtildi.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kente tahliye çağrısında bulunarak, "Belirtilen bölgelerden hemen uzaklaşıp, kuzeye, Avali Nehri'ne doğru gitmelisiniz. Hizbullah tesislerinin ve silahlarının yakınında olan herkes hayatını tehlikeye atıyor" ifadesini kullanmıştı.

Akdeniz kıyısında yer alan Trye, bölgenin en eski ve tarihi açıdan en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. En az 4 bin yıllık bir yerleşim yeri olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail Dünya

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

 Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)? TUSAŞ Anka-3 nedir, özellikelri nelerdir? TUSAŞ NEDİR (AÇILIMI)? TUSAŞ, Ankara'da mı? TUSAŞ kimin, devlet mi özel mi? TUSAŞ NEDİR? TUSAŞ'a neden saldırı yapıldı? SON DAKİKA: TUSAŞ ÇATIŞMA! TUSAŞ tesisine nasıl girdiler, rehine var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.