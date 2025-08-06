İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Lübnan'ın güneyindeki birkaç kasabaya hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığı öne sürülüyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Deir Siryan, Zawtar al-Sharqiya ve Qantara kasabalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını iddia etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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