İsrail, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Saldırı Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir silah deposu ve yer altı tesisine saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının sivil nüfusun yakınındaki terör altyapılarına yöneldiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silah deposuna ve yer altı tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İsrail, Lübnan'da saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait silah deposuna ve yer altı tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Saldırılan terör altyapıları sivil nüfusun yakınında bulunuyordu ve bu Hizbullah'ın Lübnan vatandaşlarını kalkan olarak kullandığının bir başka örneğini teşkil ediyor. Terör örgütü Hizbullah, Lübnan genelinde terör varlıklarını yeniden inşa etme girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Terör altyapılarının ve terör örgütü Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerinin varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki uzlaşmaların ihlalini teşkil ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, her türlü tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail Devleti'ni korumak amacıyla faaliyet göstermeye devam edecektir" denildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
