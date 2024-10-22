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İsrail, Lübnan'da Ghobeiry Bölgesine Saldırdı

İsrail, Lübnan'da Ghobeiry Bölgesine Saldırdı
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İsrail, Lübnan'ın Ghobeiry bölgesindeki bir binayı füzeyle vurdu. İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik askeri operasyonu nedeniyle bölgeden tahliye çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ghobeiry bölgesinde füzeyle vurduğu bina yerle bir oldu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bölgedeki tesislerine yönelik askeri operasyon düzenleneceği, bu nedenle Ghobeiry bölgesinin terk edilmesi uyarısı yapıldı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" dedi.

İsrail, tahliye çağrısının ardından Ghobeiry bölgesindeki bir binayı vurdu. İsrail'in füzeyle hedef aldığı bina yerle bir olurken gökyüzü toz bulutuyla kaplandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail beyrut Dünya

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