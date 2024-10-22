İsrail, Lübnan'da Ghobeiry Bölgesine Saldırdı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ghobeiry bölgesinde füzeyle vurduğu bina yerle bir oldu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bölgedeki tesislerine yönelik askeri operasyon düzenleneceği, bu nedenle Ghobeiry bölgesinin terk edilmesi uyarısı yapıldı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından hedef alınacak iki binanın haritadaki konumunu paylaşarak, "Kendi güvenliğiniz ve ailenizin güvenliği için bu binaları ve çevredeki binaları derhal boşaltmalı, bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" dedi.

İsrail, tahliye çağrısının ardından Ghobeiry bölgesindeki bir binayı vurdu. İsrail'in füzeyle hedef aldığı bina yerle bir olurken gökyüzü toz bulutuyla kaplandı. - BEYRUT