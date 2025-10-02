Haberler

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

İsrail yönetimi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'ndaki 1 tekne hariç tüm teknelerin durdurulduğunu ve aktivistlerin İsrail'e götürüldüğünü açıkladı. 47 ülkeden 443'ten fazla aktivist uluslararası sularda alıkonuldu.

İsrail yönetimi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu'ndaki 1 tekne hariç tüm teknelerin durdurulduğunu, teknelerdeki aktivistlerin İsrail'e götürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere müdahale etti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Oradan Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanıldı.

"443'ten fazla aktivist alıkonuldu"

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan son açıklamada ise İsrail'in filoyu durdurmasının ardından 47 ülkeden 443'ten fazla aktivistin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu bildirildi. Açıklamada, "Aktivistlere tazyikli su sıkıldı, üzerlerine lağım suları döküldü ve iletişimleri kesildi" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

