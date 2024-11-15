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İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto Gösterisi: Havaya Ateş Açıldı

İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto Gösterisi: Havaya Ateş Açıldı
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Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde Gasze'ye yönelik saldırıları protesto eden A.Ş. isimli şahıs, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Üzerinden tüfek, pala ve fişekler çıktı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde havaya ateş açan şahsın üzerinden 1 pompalı tüfek, 1 pala, 3 şarjör ve 4 fişek çıktığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsrail Konsolosluğu önüne gelen A.Ş (33) isimli bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açmış, uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim olmuştu. Gözaltına alınan eylemci, Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

Üzerinden 1 pompalı tüfek, 1 pala, 3 şarjör ve 4 fişek çıktı

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, A.Ş.'nin üzerinden 1 pompalı tüfek, 1 pala, 3 şarjör ve 4 fişek çıktığı öğrenildi. Şüphelinin Filistin olaylarını protesto etmek için konsolosluğun yakınına geldiği, protesto amacıyla havaya ateş ettiği tespit edildi. Öte yandan A.Ş'nin "6136 SKM, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve intihara teşebbüs" suçlarından 7 kaydı olduğu belirlenirken, olaya ilişkin incelemelinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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