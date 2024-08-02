İsrail, İsmail Haniye'yi öven imamı gözaltına aldı

İsrail güçleri, cuma namazı sırasında suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi "öven bir vaaz" verdiği gerekçesiyle Mescid-i Aksa imamı Şeyh Ekrima Sabri'yi gözaltına aldı.

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün Katar'da defnedildi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ve birçok camide Haniye için vaazlar verildi. İsrail güçleri, bugün cuma namazı sırasında suikasta uğrayan Haniye'yi öven bir vaaz verdiği gerekçesiyle Mescid-i Aksa imamı Şeyh Ekrima Sabri'yi gözaltına aldı.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı açıklamada, hutbesinde "Kudüs sakinleri şehide merhamet etmesi için Allah'a dua ediyor. Ona merhamet ve cennet nasip etmesini diliyoruz" ifadelerini kullanan Şeyh Ekrima Sabri için, "Kışkırtıcılara karşı politikam nettir, sıfır tolerans" ifadelerini kullandı. - KUDÜS