İsrail, İran'ın Fordow Nükleer Tesisi'ne Saldırı Düzenledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Fordow Nükleer Tesisi'ne ulaşımı engellemek amacıyla yolları hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fordow Nükleer Tesisi'ne ulaşımı engellemek amacıyla tesise giden yollara saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail, İran'da saldırılar düzenliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün erken saatlerde Fordow tesisine giden yolları engellemek amacıyla bir saldırı düzenledi" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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