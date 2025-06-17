İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın Üst Düzey Komutanını Öldürdü

İsrail, İran'a yönelik saldırılarında üst düzey bir komutanın daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Acil Durum Komutanı Ali Shadmani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Tümgeneral Ali Shadmani'nin yaklaşık 4 gün boyunca İran'ın askeri Acil Durum Komutanlığı olarak da bilinen Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Başkanlığı'na getirilmişti. Shadmani'nin yerine getirildiği Gholam Ali Rashid, Cuma günü İsrail saldırısında öldürülmüştü. - TEL AVİV