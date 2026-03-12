Haberler

İsrail: "İranlı Komutan Mohammadi, Beyrut'ta öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah füze biriminde görev yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Abu Dharr Mohammadi'nin Beyrut'ta öldürüldüğünü açıkladı. Mohammadi, Hizbullah ile İran rejimi arasında önemli bir koordinasyon sağlayıcı olarak görev yapıyordu.

İsrail'den Lübnan'a düzenlenen saldırılara ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah füze biriminde görev yapan İran Devrim Muhafızları Komutanı Abu Dharr Mohammadi'nin Beyrut'ta öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Mohammadi, Hizbullah ile İran rejimi arasında koordinasyon sağlayan merkezi bir figürdü ve 'Kuzey Okları Operasyonu' sonrasında Hizbullah'ın füze programının yeniden yapılandırılmasında kilit bir rol oynadı" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
