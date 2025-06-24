İsrail, İran'dan Fırlatılan 4 İHA'yı Düşürdü

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İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Olay, olası bir ateşkese dair umutlar sürerken gerçekleşti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İsrail ile İran arasında olası bir ateşkese dair umutlar sürerken, İsrail ordusundan kritik bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. "01.34 ile 01.35 saatleri arasında Güney Golan bölgesine düşman bir hava aracının girdiğinin tespit edilmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracını düşürdü" denilen açıklamada, "Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri kısa bir süre önce İran'dan fırlatılan ve henüz İsrail topraklarına girmemiş olan 3 insansız hava aracını daha etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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