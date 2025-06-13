İsrail, İran'daki Noje Hava Üssü'nü Hedef Aldı

İsrail, İran'ın Hamedan kentindeki Noje Hava Üssü'nü füzelerle iki kez hedef aldı.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürüyor. İran basını, Hamedan kentinde bulunan Noje Hava Üssü'nün son 1 saat içinde İsrail füzeleriyle iki kez vurulduğunu duyurdu. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN