İsrail, İran'daki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracının İran'ın merkez bölgesinde 3 adet F-14 savaş uçağını hedef aldığını açıkladı. Ayrıca, askeri altyapılara yönelik saldırıların devam ettiği bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı" denildi.
İsrail, İran'da yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Hava Kuvvetleri'ne ait bir hava aracı, İran askeri güçlerine ait 3 adet F-14 savaş uçağını İran'ın merkez bölgesinde hedef aldı. Buna ek olarak, şu anda Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın merkezindeki askeri altyapılara yönelik saldırılar düzenliyor" denildi. - TEL AVİV