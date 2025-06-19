İsrail, İran'a Hava Saldırısına Devam Ediyor

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İsrail ordusu, gece boyu İran'daki Arak ağır su nükleer reaktörü ve Natanz nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarının 7. gününde, 40 savaş uçağı ile onlarca askeri hedef vuruldu.

İsrail ordusu, gece boyu İran'da Arak ağır su nükleer reaktörüne ve Natanz nükleer tesisinin de aralarında bulunduğu farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, İran'a saldırılarını 7. günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin gece İran'a 40 savaş uçağı ile saldırı düzenlediği, onlarca askeri hedefin vurulduğu belirtildi. IR-40 olarak da bilinen, İran'ın en büyük nükleer tesislerinden biri olan ve aktif olmayan Arak ağır su nükleer reaktörüne saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Reaktörün inşasına 1997 yılında başlandığı ancak uluslararası toplumun müdahalesi nedeniyle tamamlanamadığı öne sürüldü. Reaktörün, nükleer silahların üretimine imkan sağlayacak yüksek verimli plütonyum üretmek üzere tasarlandığı aktarıldı. Hava Kuvvetleri'nin ayrıca Natanz'da nükleer silah geliştirme amaçlı kullanılan bir tesisi hedef aldığı ifade edildi. Tesiste nükleer silah geliştirmek için kullanılan bileşenler ve ekipmanlar bulunduğu, nükleer silah programının hızlandırılmasını sağlayacak projeler geliştirildiği kaydedildi. Savaş uçaklarının askeri üretim tesislerine de saldırdığı, bunlar arasında hammadde üreten fabrikalar, balistik füzelerin montajında kullanılan parçalar ve hava savunma sistemleri ile füzelerinin üretildiği tesislerin yer aldığı belirtildi. İran'a ait hava savunma bataryaları, füze depolama tesisleri ve radarların imha edildiği aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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