İsrail'in Yemen'e Saldırısı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'daki başkanlık sarayı yerleşkesi ve elektrik santrallerini hedef aldığı saldırının bilançosu netleşmeye başladı. Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, sivil savunma ve arama-kurtarma ekiplerinin saldırı sonrasında çıkan yangını söndürmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Yaklaşık 12 savaş uçağı 30'dan fazla bomba attı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının hedefi olan başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde yer aldığı ve söz konusu yerleşkenin yanı sıra 2 elektrik santrali ile 1 yakıt deposunun vurulduğu ifade edildi. İsrail ordusu, elektrik santrallerinin askeri faaliyetler için önemli bir elektrik tedarik tesisi olarak hizmet verdiğini iddia etti. İsrail, yaklaşık 12 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği saldırıda hedeflere 30'dan fazla bomba attı.

Husiler, İsrail'i "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle vurmuştu

Yemenli Husiler, geçtiğimiz cuma günü İsrail'e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile saldırı gerçekleştirmiş ve saldırı sonrasında yaptıkları açıklamada Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin direnişlerine verdikleri desteği dile getirmişti. - SANA