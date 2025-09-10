İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısında Can Kaybı 35'e Yükseldi

Haberler

Yemen'in başkenti Sana'ya yapılan İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralı sayısı ise 131'e ulaştı. Saldırıda 10'dan fazla savaş uçağı görev aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırısına 10'dan fazla savaş uçağının katıldığını belirtmiş, 15 hedefe yaklaşık 30 mühimmat atıldığını aktarmıştı. İsrail ordusu, Husilere ait askeri kampları, propaganda için kullandığı karargahı ve bir yakıt deposunu vurduğunu iddia etmişti. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
