İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısında Can Kaybı 35'e Yükseldi

İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 35'e, yaralı sayısı ise 131'e yükseldi.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında can kaybı arttı. Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e, yaralıların sayısının ise 131'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırısına 10'dan fazla savaş uçağının katıldığını belirtmiş, 15 hedefe yaklaşık 30 mühimmat atıldığını aktarmıştı. İsrail ordusu, Husilere ait askeri kampları, propaganda için kullandığı karargahı ve bir yakıt deposunu vurduğunu iddia etmişti. - SANA