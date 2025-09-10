İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında can kaybı belli oldu. Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 118 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Saldırmaya devam edeceğiz"

Yemen'e yönelik saldırının ardından açıklama yapan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, "Birkaç gün önce, Husi hükümetinin çoğu üyesini ortadan kaldırdık. Buna karşılık, Husi milisleri iki gün önce Ramon Havalimanı'na saldırdı. Bu, kararlılığımızı zayıflatmadı. Bugün, onları havadan tekrar vurduk. Saldırmaya devam edeceğiz. Bize saldıran, bize saldırı düzenleyen kim olursa olsun, onlara ulaşacağız" dedi.

İsrail Yemen'de 15 hedefe saldırı düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırısına 10'dan fazla savaş uçağının katıldığını belirterek, 15 hedefe yaklaşık 30 mühimmat atıldığını aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri, saldırı için savaş uçaklarının birkaç kez havada yakıt ikmali yaptığını ifade etti.

İsrail savaş uçakları 2 bin 350 kilometre yol kat etti

İsrail savaş uçakları, İsrail'den sadece bin 800 kilometre uzaklıkta olan Sana'ya saldırmak için Suudi Arabistan hava sahasının etrafından dolanarak, 2 bin 350 kilometre yol kat etti. İsrail, geçtiğimiz haziran ayında ise yaklaşık 2 bin 300 kilometre uzaklıktaki İran'ın Meşhed Havalimanı'na saldırı düzenlemişti. - SANA