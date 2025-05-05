Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 21 Yaralı

İsrail'in Yemen'e Hava Saldırısı: 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Yemen'deki hava saldırısında 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Husi hükümeti, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrail ordusunun Yemen'e düzenlediği hava saldırısında 21 kişi yaralandı.

İsrail'in Yemen'deki İran destekli Husilere düzenlediği hava saldırısında bilanço netleşmeye başladı. Husi hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumu ABD ve İsrail'in Yemen ve Gazze'de işlediği suçları durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına karşılık veren İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı'na ve çimento fabrikasına hava saldırısı düzenlemişti. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.