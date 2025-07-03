İsrail'in Tahran'a Yaptığı Füze Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İsrail ordusunun 15 Haziran'da Tahran'daki Tecriş Meydanı'nı hedef aldığı füze saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Saldırıda 935 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail'in 15 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'daki en işlek noktalardan Tecriş Meydanı'nı füze ile hedef aldığı anın görüntüsü paylaşıldı. Saldırıda önce bir binanın, sonra yoğun trafikte kırmızı ışıkta bekleyen araçların vurulduğu, araçların metrelerce hava uçtuğu görüldü.

İsrail'in İran'a saldırılarının 3'üncü gününde başkenti Tahran'daki en işlek noktalardan Tecriş Meydanı'nı hedef aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. İran medyasında paylaşılan görüntüde, 15 Haziran'da İsrail ordusunun füzeyle önce bir binayı, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen sivil araçları vurduğu görüldü. Patlamanın şiddetiyle araçların havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

12 günlük savaşın bilançosu

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini, bunlardan 38'sinin çocuk 132'sinin ise kadın olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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