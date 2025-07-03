İsrail'in Tahran'a Yaptığı Füze Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail'in 15 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'daki en işlek noktalardan Tecriş Meydanı'nı füze ile hedef aldığı anın görüntüsü paylaşıldı. Saldırıda önce bir binanın, sonra yoğun trafikte kırmızı ışıkta bekleyen araçların vurulduğu, araçların metrelerce hava uçtuğu görüldü.

İsrail'in İran'a saldırılarının 3'üncü gününde başkenti Tahran'daki en işlek noktalardan Tecriş Meydanı'nı hedef aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. İran medyasında paylaşılan görüntüde, 15 Haziran'da İsrail ordusunun füzeyle önce bir binayı, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen sivil araçları vurduğu görüldü. Patlamanın şiddetiyle araçların havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

12 günlük savaşın bilançosu

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini, bunlardan 38'sinin çocuk 132'sinin ise kadın olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN