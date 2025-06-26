İsrail'in Tahran'a Düzenlediği Saldırıda Sivil Binalar Hasar Gördü

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İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında sivillerin yaşadığı binalar ve işletmeler büyük hasar gördü.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda sivil binadaki yıkım görüntülendi.

İran- İsrail arasında 12 gün süren çatışma ABD'nin öncülüğünde ateşkese varılmasıyla son bulmuştu. Çatışma sırasında İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın Gişa bölgesine düzenlediği saldırıda hedef alınan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı sivillerin yaşadığı bina görüntülendi. İsrail'in hedef aldığı sivil binada meydana gelen yıkım saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Saldırının ardından binada büyük ölçüde hasar oluştuğu, birçok dairesinde duvarların yıkıldığı ve iç bölümlerde ağır tahribat meydana geldiği görüldü. Tamamen sivil yerleşim alanı olan bölgede hedef alınan binanın yanı sıra çevredeki fırın, kafe ve market gibi işletmeler de zarar gördü.

İsrail basını ise Gişa bölgesine düzenlenen saldırıda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran'ın nükleer programında görev alan bir bilim insanının evinin hedef alındığını iddia etmiş, bu iddialar daha sonra doğrulanmıştı.

Gişa bölgesinde çok sayıda ev ile iş yeri, spor merkezi ve okulun yanı sıra bir alışveriş merkezi ve bir açık hava amfi tiyatrosu bulunuyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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