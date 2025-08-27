İsrail'in Suriye'ye Yönelik İHA Saldırısı: 6 Asker Ölümüne Neden Oldu

Güncelleme:
İsrail, Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde ordu mevzilerine yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını bildirdi. Uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'ye yönelik İslam Devleti sonrası artan hava saldırılarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine İHA'larla saldırdı. Saldırılarda 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda askerin yaralandığı açıklandı.

İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını artırmıştı

Esad rejiminin geçtiğimiz Aralık ayında devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik onlarca hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırılarda eski rejimden kalan askeri altyapının hedef alındığını açıklamıştı. Saldırıların İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu iddia edilmişti. İsrail'in güvenlik bahanesiyle Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
