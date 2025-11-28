Haberler

İsrail'in Suriye'deki Saldırılarında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Suriye'nin Beit Jinn köyüne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk olmak üzere 13'e çıktı. Saldırılarda 25 kişi yaralanırken, bölgedeki sivil halk panik içinde göç ediyor.

İsrail ordusunun Suriye'nin Beit Jinn köyüne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'si çocuk olmak üzere 13'e yükseldi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Beit Jinn köyüne helikopterler ve topçu atışları ile gerçekleştirdiği saldırının bilançosu arttı. Suriye devlet televizyonu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2'si çocuk olmak üzere 13'e yükseldiğini, 25 kişinin de yaralandığını aktardı. Yerel kaynaklar, özellikle sivil alanların hedef alınması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığını ve çok sayıda ailenin çevre bölgelere doğru göç ettiğini bildirdi. Suriye Sivil Savunması, İsrail ordusunun her türlü hareketi hedef almaya devam etmesi nedeniyle ekiplerin yaralıları kurtarmak için uzun süre Beit Jinn'e giremediğini belirtti.

"6 İsrail askeri yaralandı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Beit Jinn'den faaliyet gösteren Cemaat-i İslamiye örgütünün hedef alındığını, çok sayıda silahlı örgüt mensubunun İsrail askerlerine ateş açtığı iddia edildi. İsrail askerlerinin hava desteğiyle karşılık verdiği, 6 İsrail askerinin yaralandığı öne sürüldü. - ŞAM

