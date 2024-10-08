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İsrail'in Şam'daki Hava Saldırısında 4 Ölü

İsrail'in Şam'daki Hava Saldırısında 4 Ölü
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Suriye basını, İsrail'in Şam'da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.

- İsrail, Şam'da bir binayı hedef aldı: 4 ölü

ŞAM - Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Suriye'ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezzah'da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.

Haberlerde, ayrıca İsrail'in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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