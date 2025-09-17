Haberler

İsrail'in Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli kaynaklar, İsrail'in zorla yerinden edilen bir aileyi taşıyan araca düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda ölü sayısı 65 binin üzerine çıktı.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in zorla yerinden edilen aileyi taşıyan bir araca düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yeni bir katliama imza attı. İsrail'e ait savaş uçakları, İsrail'in önceki saldırılarında zorla yerinden edilen aileyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Filistinli kaynaklar, Gazze şehrinin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarına gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaynaklar, İsrail'in saldırısının hedefi olan kişilerin bölgedeki saldırılardan kaçmak ve daha güvenli bir yere yerleşmek için Gazze Şeridi'nin güneyine doğru yolculuk ettiğini aktardı. Açıklamada ayrıca, saldırıda birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ambulanslarla yaralıları hızla Şifa Hastanesi'ne sevk etmek üzere olay yerine gelirken, saldırı sonrasındaki panik anları ve saldırıdan etkilenen sivillerin görüntüleri de kameralara yansıdı.

Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 62'ye, yaralananların sayısının 165 bin 697'ye yükseldiği belirtilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.