İsrail'in saldırısı Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
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İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurmasına tepki gösteren yurttaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.
İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurmasına tepki gösteren yurttaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.
Türkiye genelinde İsrail'in saldırılarına tepki büyüyor. İsrail'in Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasının ardından bazı vatandaşlar İsrail Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişilik grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'i kınadı. İsrail Büyükelçiliğine gitmek isteyen protestocular, polis engeliyle karşılaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa