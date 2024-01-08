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İsrail'in saldırılarında 2 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti

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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistinli gazeteciler Abdullah Baris ve Muhammad Abu Dayer'in hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısının 112'ye ulaştığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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