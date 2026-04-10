İsrail'den Lübnan'da idari binaya hava saldırısı: 13 ölü

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentinde bir idari binaya yönelik hava saldırısında 13 devlet güvenliği görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Olayda 13 devlet güvenliği görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, "İsrail hava saldırıları, Nebatiye'de Lübnan Devlet Güvenliği bölge müdürlüğünün de bulunduğu idari binayı hedef aldı. Lübnan'ın içinde bulunduğu zor şartlara rağmen görevlerini sürdürmekte olan 13 personel bu saldırıda yaşamını yitirdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Aoun saldırıyı kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da yaptığı açıklamada, Nebatiye kentinde bir hükümet binasını hedef alan İsrail saldırısında 13 güvenlik personelinin öldürülmesini kınadı. Aoun, İsrail'in sürdürdüğü saldırıları eleştirerek, "Devlet kurumlarının hedef alınması, Lübnan'ı egemenliğini savunmaktan alıkoymayacaktır" ifadelerini kullandı. Aoun ayrıca uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve tekrarlanan İsrail saldırılarına son verme çağrısını yineledi.

Bu gelişme, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşandı. Nebatiye kenti, İsrail ile Hizbullah arasında süregelen mevcut çatışmanın başlangıcından bu yana en yoğun saldırılardan birine sahne oldu. İsrail savaş uçakları, kentin birçok mahalle ve sokağını hedef alan yoğun hava saldırıları düzenleyerek geniş çaplı yıkıma yol açtı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 888'e, yaralı sayısının ise 6 bin 92'ye yükseldiği belirtilmişti. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı