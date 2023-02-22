Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'in Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 100 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İsrail'in Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bilanço ağırlaşıyor: 10 ölü, 100 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrinde düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrinde düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrine düzenlediği baskınlarda can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aralarında 72 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Baskınlarda 7'sinin durumu ağır 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki gerginliği tırmandıran bu olaydan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu bildirildi.

Yetkililer, İsrail askerlerinin iş saatinde Nablus şehrine baskın düzenlediğini ve öğrenciler okullarındayken bir evin etrafını sararak ateş açtığını söylemişti. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Şeria İsrail 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title