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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 12'ye Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 12'ye Yükseldi
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İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. Son verilere göre, 8 Ekim'den bu yana toplam ölü sayısı 2 bin 593'e ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun ülkenin farklı kesimlerine yönelik saldırılarında en az 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Baalbek bölgesinin doğusundaki El-Halaniye kasabasındaki bir evi hedef alan hava saldırısında en az 6 kişinin öldüğü bildirilirken, Kfar Tebnit kasabasındaki mahallelere düzenlenen dört hava saldırısında en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Tyre bölgesindeki Majdal Zoun köyüne yönelik hava saldırısında da en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. En az 118 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların, yerleşim yerlerini enkaza çevirdiği aktarıldı.

Ölü sayısı 2 bin 593'e ulaşmıştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail Dünya

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