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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti
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Haberler
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İsrail'in Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğü ve 54 kişinin yaralandığı bildirildi. Vali Beşir Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek-Hermel bölgesine düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı. Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İsrail Beyrut banliyölerini hedef almıştı

Dün, başkent Beyrut'un güney banliyölerindeki birçok bölge için tahliye emirleri yayınlayan İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Yaşanan can kayıpları ya da saldırıların hedefi konusunda İsrail veya Lübnan'dan resmi açıklama yapılmamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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