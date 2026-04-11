İsrail'den ABD-İran müzakereleri sırasında Lübnan'a hava saldırısı: 10 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki hava saldırısında aralarında sağlık görevlisi ve Sivil Savunma personelinin bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı, ABD ve İran'ın müzakereler için Pakistan'da toplandığı sırada gerçekleşti.

İsrail, ABD ve İran'ın müzakereler için Pakistan'da bir araya geldiği sırada Lübnan'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye bölgesini hedef aldı. İsrail'in Nebatiye bölgesindeki Kfar Sir kasabasına düzenlediği hava saldırısında biri sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Zefta kasabasına yönelik saldırıda ise 1 Lübnan Sivil Savunma mensubu da dahil 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İsrail'in Toul kasabasına düzenlediği üçüncü saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İran, anlaşma için ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasında ısrarcı

Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerde İran için en büyük ön şartlardan biri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulması. İran devlet televizyonu, İran heyetinin Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e kırmızı çizgilerini ilettiğini ve bunların Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması, savaş tazminatlarının ödenmesi ve ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması olduğunu aktardı. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
